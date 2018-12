Denitsa, sa relation ambiguë avec Rayane Bensetti : "On est très proches, oui"

Depuis leur rencontre dans Danse avec les stars (TF1) en 2014, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti ne se quittent plus. Il faut dire que la danseuse professionnelle et le comédien ont tissé des liens très forts lors de leur participation au concours de la Une. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, le duo est toujours aussi complice. Auprès de nos confrères de Télé Star, la jeune femme se livre à propos de cette relation.

Questionnée sur ses rapports particuliers avec Rayane Bensetti, Denitsa Ikonomova explique : "Je reste en contact avec tous mes anciens partenaires." Et d'ajouter : "Mais oui, je suis très proche de Rayane. Je le soutiens à chacun de ses films." Nos confrères ont décidé de ne pas en rester là. Alors que beaucoup de fans croient le duo en couple, Denitsa Ikonomova a été interrogée davantage sur la nature de sa relation avec l'acteur : "On a une grosse complicité", a avoué celle qui a remporté DALS 9 avec Clément Rémiens. Et de couper court : "Notre vie privée... on tient à la garder pour nous."

Rappelons que ni l'un ni l'autre n'a confirmé les rumeurs de romance. En 2014, après leur baiser fougueux lors de la finale de Danse avec les stars, ils avaient été interrogés. Auprès de Télé Star, Rayane Bensetti assurait être célibataire. "Avec Denitsa, on vit une très belle histoire, on est très proches, c'est une rencontre magnifique. Le baiser c'était un jeu. N'oubliez pas que je suis comédien ! Maintenant, qui sait, avec le temps...", lançait-il. Quatre ans plus tard et après des dizaines de déclarations enflammées sur les réseaux sociaux, le duo ne souhaite toujours pas en dire plus...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 17 décembre 2018.