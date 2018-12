Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti bientôt réunis ? "On est tellement liés..."

Le 1er décembre 2018, Denitsa Ikonomova remportait son 4e trophée dans Danse avec les stars sur TF1 en accompagnant le comédien Clément Rémiens jusqu'à la victoire finale face à l'ex-Miss France Iris Mittenaere. Si la belle danseuse enchaîne les victoires, elle n'en oublie pas pour autant celui avec qui elle a obtenu son premier sacre... Rayane Bensetti.

Interrogée par Télé Loisirs au sujet d'une possible réunion artistique entre elle et son complice le beau Rayane, Denitsa a statué : "Ça nous manque beaucoup à tous les deux de ne pas danser ensemble. On est tellement liés, on a passé de bons moments. J'espère qu'on fera une prestation prochainement, c'est dans nos plans. On le fera, c'est sûr, on en a trop envie !" Voilà qui ne devrait pas dissiper les rumeurs d'amourette entre les gagnants de la 5e saison de Danse avec les stars !

Et, justement, interrogée dans la foulée sur une personnalité avec qui elle aimerait danser à l'avenir, Denitsa Ikonomova a commenté : "J'aimerais bien qu'il y ait une saison all stars avec d'anciens candidats qui reviennent." Un bon moyen d'exaucer son souhait de danser de nouveau avec Rayane Bensetti. Cependant, qu'on se le dise, la championne de DALS est aussi prête à danser avec une autre célébrité. "Je suis toujours agréablement surprise", a-t-elle ajouté.

Les fans du duo vont devoir patienter quelque peu...