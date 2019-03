Rayane Bensetti, ses années de galère : "J'ai connu la rue, dormi dehors..."

Rayane Bensetti sera à l'affiche de Let's Dance mercredi 27 mars prochain. Un film dans lequel il interprète Joseph, un jeune danseur venu de province pour briller à Paris. Si son personnage a été très bien accueilli dans la capitale, le complice de Denitsa Ikonomova a eu plus de mal dans son parcours personnel, comme il le raconte dans C à vous (France 5) mercredi 20 mars 2019.

Pendant des années, Rayane Bensetti a connu la galère. "J'étais au 6e étage sans ascenseur avec un petit hublot en guise de fenêtre, en vivant en coloc' à deux dans un 9 m². Je suis resté trois ans comme ça, lance le comédien de 25 ans. On appelait ça le donjon." Des moments difficiles qu'il a vécus alors même que sa carrière avait déjà décollé. En effet, à l'époque de Danse avec les stars, ce pro de la danse habitait encore dans son tout petit appartement parisien.

Mais ce n'est pas tout : Rayane Bensetti est également passé par "la rue, dormir dehors et toutes ces histoires un peu sombres". "La galère, je l'ai vécue. Pendant quatre, cinq ans c'était très compliqué", assure-t-il. Une situation que les fans de la star étaient loin d'imaginer. "Les gens ne le savaient pas trop. On se dit : 'Oh super il passe à la télé, il doit se faire un max d'oseille !' Et en fait pas du tout, j'étais dans mon donjon", poursuit-il. Aujourd'hui, Rayane Bensetti considère cette galère comme "un passage obligatoire" pour un provincial venu tenter sa chance à Paris.

Un pépin de santé en plein tournage

Toujours sur le plateau de C à vous, l'acteur a fait une révélation sur le tournage de Let's Dance. Les répétitions très physiques s'enchaînaient à un rythme fou et Rayane Bensetti a eu un pépin de santé. "En fait, il y a un plan séquence dans le film justement pour montrer que c'est bien nous les danseurs, qu'il n'y a pas de triche. Et ce jour-là j'ai le dos bloqué, j'ai des calculs rénaux et on doit refaire la scène du matin au soir, raconte le gagnant de DALS (TF1). Pour le coup, c'était la seule journée très compliquée, j'avais très peur de faire tâche parmi tout ce groupe de danseurs formidables." Finalement, tout s'est bien déroulé !