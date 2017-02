Rayane Bensetti : Son ex Jessy (Les Marseillais) en quête de buzz ? Elle réagit

Le 27 février prochain, Jessica Errero fera ses premiers pas sur W9 aux côtés de Julien, Jessica, Kevin, Paga, Stéphanie, Carla, Montaine, Liam Di Benedetto, Matthieu Lacroix, Xavier et Manon Rey Vandoorsselaere, dans Les Marseillais South America. Mais il n'a pas fallu attendre la date de diffusion du premier épisode pour que la jolie brune, déjà vue dans The Dancers (TF1) en 2014 ou Coup de jeune à Vegas (NRJ12) en 2015, fasse parler d'elle. La raison ? Son ancienne histoire d'amour avec Rayane Bensetti.

Dans son portrait, Jessica confie être restée deux ans avec l'ancien acteur de Clem. Elle précisait aussi l'avoir quitté parce qu'il l'avait trompée. Des confidences qui ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. La belle brune s'est toutefois défendue d'avoir parlé de cette histoire pour exister.

"J'ai tout entendu sur cette histoire, que je me servais de Rayane pour faire le buzz ! Sincèrement, je n'ai pas parlé de lui dans mon portrait sur W9 pour faire parler de moi ! D'ailleurs, c'est lui qui a parlé de notre relation sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il avait dit à Cyril Hanouna qu'il avait trompé une Marseillaise ! Pour me présenter dans Les Marseillais, j'ai juste voulu dire que j'avais très mal vécu cette rupture, que j'avais eu du mal à m'en remettre ! Si j'avais voulu me servir de Rayane, j'aurais pu, mais je ne l'ai jamais fait", a-t-elle confié au détour d'une interview pour Télé Star à l'occasion de l'avant-première des Marseillais le 21 février dernier, au cinéma Gaumont Marignan à Paris.

De quoi remettre les pendules à l'heure !