Rebecca Hampton maman : Instants adorables et gourmands avec sa fille Eléa !

Rebecca Hampton est très proche de sa fille Eléa, fruit de son amour avec un homme dont elle a toujours caché l'identité. Côté coeur, l'actrice de Plus belle la vie reste également mystérieuse quand on lui parle de compagnon. "Qui vous dit que je ne l'ai pas à la maison ? Ça a été compliqué, mais on a réussi à me convaincre que l'amour avec un grand A existait", a-t-elle déclaré en mai dernier à nos confrères de Télé Loisirs.

