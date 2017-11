Reese Witherspoon et Nicole Kidman, complices et hilares aux Gotham Awards

Lundi 27 novembre était organisée à New York la nouvelle édition des Gotham Awards, récompenses de cinéma américaines décernées aux productions indépendantes. Présentes sur le tapis rouge de l'événement, les actrices Reese Witherspoon (en robe Oscar de la Renta, tout juste rentrée de Paris après le Bal des débutantes où elle avait accompagné sa fille Ava) et Nicole Kidman (en Altuzarra) ont attiré toute l'attention des photographes.

Très complices, les deux stars de la série Big Little Lies ont pris la pose ensemble lors du traditionnel photocall. La première était venue soutenir la seconde, qui a reçu au cours de la soirée un prix récompensant l'ensemble de sa carrière. À 50 ans, l'épouse de Keith Urban peut en effet se targuer d'avoir une belle filmographie à son actif. Cette année, elle était à l'affiche de plusieurs longs métrages salués par la critique, dont Les Proies de Sofia Coppola ou bien encore Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, tous deux présentés au Festival de Cannes. En 2018, Nicole Kidman fera son retour dans Boy Erased au côté de Russell Crowe et sera aussi dans Aquaman face à Jason Momoa.

D'autres stars internationales étaient présentes, comme la sublime Margot Robbie (bientôt au cinéma avec Moi, Tonya), Robert Pattinson, Rachel Weisz, Greta Gerwig, Zoe Kazan, Dustin Hoffman, Carey Mulligan ou bien encore Adam Sandler. Du côté des lauréats, Saoirse Ronan a été sacrée meilleure actrice pour sa prestation dans Lady Bird, tandis que James Franco a été récompensé pour sa performance dans The Disaster Artist. Enfin, le film Get Out (représenté lors de la soirée par l'actrice Allison Williams, ex-vedette de Girls) a été récompensé trois fois : meilleur réalisateur, meilleur scénario et prix du public.