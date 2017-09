Reese Witherspoon - Sa superbe fille Ava a tant grandi : Son "mini-moi" a 18 ans

S'il y a bien un tandem mère/fille hollywoodien qui met tout le monde d'accord, c'est bien Reese Witherspoon et sa fille Ava Phillippe, fruit de sa relation révolue avec l'acteur Ryan Phillippe. Née le 9 septembre 1999, la jeune fille vient de souffler sur ses 18 bougies. La majorité chez nous, mais juste un cap de plus aux Etats-Unis.

Un rendez-vous que n'aurait manqué pour rien au monde sa maman adorée. L'actrice de Big Little Lies a posté deux adorables messages sur Instagram pour fêter l'anniversaire de celle qui fut le premier de ses trois enfants – il y a aussi Deacon, 13 ans, et Tennessee 4 ans (ce dernier a pour papa son mari Jim Toth). "Joyeux 18e anniversaire à mon adorable fille Ava Phillippe ! Ta gentillesse, ta grâce, ton intelligence et ton humour n'ont jamais cessé de m'épater. Je t'aime, toi et ton ENORME coeur, et je m'estime tellement chanceuse d'être ta maman", lui écrit Reese en légende d'une ancienne photo d'elle et Ava alors petite.