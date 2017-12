Renaud, "anéanti par la mort de Johnny Hallyday" : Son frère jumeau raconte

Cette semaine dans France Dimanche, ce n'est pas Renaud mais David, son frère jumeau, qui s'exprime pour la sortie d'un livre de photographies retraçant toute l'aventure du Phénix Tour et intitulé Renaud, tournée générale !. Dans la fratrie de six enfants, David est le discret, celui dont Romane Serda, dernière épouse du chanteur et mère de leur fils Malone (11 ans), disait dans Gala il y a deux ans : "Il est très proche de Renaud. (...) Loyal, posé, attentionné, c'est le type d'homme avec lequel on ne peut pas ne pas s'entendre." Sans en parler à son frère, David l'a photographié sur scène, durant les répétitions et les coulisses de ce formidable come-back auquel personne ne croyait, pas même lui : "Sincèrement, je le pensais perdu. Je n'aurais pas parié un centime qu'il referait un disque et encore moins une tournée." Et pourtant... Renaud s'est embarqué dans un tour de 140 dates qui a pris fin le 17 septembre à la Fête du l'Humanité. "Bien sûr sa voix est abîmée, reconnaît David Séchan. Mais les gens s'en fichent, ils connaissent toutes ses chansons par coeur."

Depuis la fin du Phénix Tour, Renaud a retrouvé le Sud de la France. Il se repose et travaille sur un disque pour enfants dont il a déjà parlé dans la presse. Début décembre, la mort de Johnny Hallyday à 74 ans l'a bouleversé, comme le raconte son frère jumeau : "Mon frère a été anéanti par la mort de Johnny. D'abord parce que ce sont deux dinosaures de la chanson, et que, comme il n'est pas dans une forme olympique, il a peut-être même pensé : 'Le prochain, c'est moi', réalisant qu'il n'est pas immortel. En tout cas, je sais que ça l'a beaucoup affecté, qu'il a passé ses journées devant la télé à regarder les hommages." David Séchan évoque alors le message posté par son frère : "Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage." Un message qui ne l'étonne guère : "Ça, c'est du Renaud typique. Il a une grande pudeur des sentiments, et ne parvient pas à dire aux gens qu'il les aime, alors qu'il les aime profondément. Et quand ils disparaissent, mon frère regrette de ne pas le leur avoir dit suffisamment."