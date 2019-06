Renaud en tout petit maillot de bain : Le message si drôle de sa fille Lolita

"Oh putain, j'allais oublier un truc", prévient l'auteure et dessinatrice Lolita Séchan dans une story sur son compte Instagram. La fête des Pères, pardi ! La jeune femme de 38 ans s'est donc exécutée en postant une photo collector d'elle enfant en compagnie de son papa, Renaud.

Sur cette photo, Lolita Séchan, dont la maman est Dominique Quilichini, est toute petite et en pleine construction d'une maison avec son père. Le père et sa fille sont visiblement en vacances puisque Renaud porte un maillot de bain que l'on pourrait qualifier de riquiqui. Et Lolita d'écrire en légende : "Un père c'est un type qui sait s'adapter aux passions de sa fille (et qui porte de tout petits maillots)."

Lolita, à qui Renaud a consacré plusieurs chansons dont le mythique Morgane de toi (en 1983), est dessinatrice. En 2016, elle était remarquée pour le très beau Les Brumes de Sapa, paru chez Delcourt, le récit de son amitié avec une jeune Vietnamienne devenue un pilier dans sa vie. Depuis, elle a publié deux albums chez Actes Sud en 2018 : Une échappée de Bartok et Tout le monde devrait rester tranquille près d'un petit ruisseau et écouter. Ancienne compagne de Renan Luce, Lolita Séchan est la maman d'une petite Héloïse qui aura 8 ans cet été.

Après Lolita, Renaud est de nouveau père pendant son mariage avec Romane Serda. Leur fils Malone aura 13 ans en juillet. Le chanteur, qui travaille sur un album pour enfants, a vécu un début d'année très douloureux avec les morts de son frère Thierry Séchan, le 9 janvier, et de celle de sa mère Solange, le 25 janvier. Deux jours après l'enterrement de son frère, Renaud a fait une chute et s'est cassé les poignets.