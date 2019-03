Renaud : Sa fille et sa petite-fille amusées par sa "tête de fripouille"

Vendredi 15 mars 2019, Lolita Séchan était en pleine nostalgie. La fille de Renaud, aujourd'hui âgée de 38 ans, a partagé des photos et vidéos dans sa story Instagram et l'on pouvait voir des images du chanteur, il y a quelques années.

"Après-midi archives et transmission de la mémoire à l'enfant", a commenté Lolita Séchan alors qu'elle partageait avec ses 16 000 abonnés une vidéo de Renaud (66 ans), nettement plus jeune et blond comme les blés, sur scène. Et celle-ci d'ajouter : "Cette tête fripouille. C'est assez génial de pouvoir montrer ça à Héloïse." Une référence à sa propre fille, née en août 2011 de son histoire d'amour terminée avec le chanteur Renan Luce. Le couple, qui s'était marié en 2009, s'est séparé en 2016.

Ce petit instant familial plein de tendresse intervient à un moment où la clan de Renaud est marqué par de terribles tragédies. En effet, l'interprète de Toujours debout a récemment perdu son frère Thierry Séchan, mort d'un AVC, ainsi que sa maman Solange Séchan. Nul doute que l'artiste peut compter sur l'amour et le soutien de ses proches dans cette épreuve, à commencer par sa fille mais aussi son ex-femme et mère de son fils Malone, la chanteuse Romane Serda.

Thomas Montet