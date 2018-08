Renaud : Tendres retrouvailles avec sa fille Lolita Séchan pour son anniversaire

Ce jeudi, l'auteure de BD a fêté ses 38 ans. L'occasion pour l'ancienne compagne de Renan Luce de partager ses retrouvailles avec son père : "Plus joli cadeau : un sourire de papou", a-t-elle écrit en légende du cliché sur lequel il esquisse un sourire pour le moins discret, cigarette à la main. Un moment de complicité qui n'a pas manqué de ravir ses fans : "Très beau cadeau que vous nous offrez en retour, dites lui qu'on l'aime et qu'il nous manque à bientôt en tournée", commente un premier internaute. "Des frissons. Voilà ce que me procure cette photo", ou encore "cette photo va me rendre heureux pour plusieurs jours".

Quand il ne démontre pas ses talents à la pétanque, Renaud semble donc prendre du bon temps auprès des siens. De quoi pleinement se ressourcer après la fatigue de son Phénix Tour et son passage par une maison de repos en mars dernier pour continuer de lutter contre son addiction à l'alcool. Celui qui a fêté ses 66 ans en mai dernier semble aujourd'hui aller mieux.