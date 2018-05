Renaud fête ses 66 ans : le tendre hommage de sa fille Lolita sur Instagram

Je me souviens d'une escapade aux chutes du Niagara. Nous tions sur le tournage de Wanted, Toronto. J'tais gamine, joues rondes et cheveux rouges, au milieu de monuments camarades. J'tais arrive l cause de discussions de bistro. a peut mener dans les endroits les plus improbables. l'poque j'tais en cole de cinma, j'allais souvent voir mon pre la Close (notre salon) et je papotais des heures de films et de ra avec un pote du Papou, Brad Mirman. Un jour il m'a dit " Quand t'auras fini ton cole de cin j'aurai mont mon film et si tu veux tu pourra bosser dessus en tant que 12me assistante ". Bien sr que je voulais ! Quelques mois plus tard on se retrouvait Toronto, entours d'une quipe canadienne gniale et d'Albert Dray, Stephane Freiss, Richard Bohringer, Grard Depardieu, Johnny Hallyday, Sad Taghmaou, Harvey Keitel et le Papou - qui s'tait greff au projet au dernier moment, parce que quand mme il avait envie de jouer avec ses potes. Imaginez, c'est comme si vous vous retrouviez au milieu des Beatles ou de la team Ghostbuster. la fin de la premire semaine de tournage on a dcid de faire une vire aux chutes du Niagara. Je me souviens des Root beer dgueulasses qu'on buvait en soutien mon pre (a n'a pas dur longtemps), je me souviens qu'on a pos comme des touristes face aux chutes, qu'on s'est vite retrouvs tremps et que les Chanteurs n'ont pas remis leurs cheveux en place parce qu'un animal sacr a sait pas se recoiffer. Je me souviens que l'htel est vite devenu fumeur avec cette quipe de franais. Je me souviens que Johnny m'appelait Latitia et qu'il disait " Je veux bien te prter mon coach sportif". Il tait sympa. Je me souviens que j'tais un peu impressionne mais que j'ai dit que le sport et moi a faisait 12. Je me souviens des chamailleries entre le Papou et Johnny pour celui qui aurait le plus de dialogues dans le film (sachant que le rle de mon pre tait muet). Je me souviens du dernier jour de tournage et d'une discussion avec Johnny sur le Vietnam ou je partais pour la premire fois le mois suivant. Bref, je garde ce souvenir de Johnny, le regard clair, face aux chutes monumentales.

