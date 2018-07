Renaud : Son tendre geste pour son ex Romande Serda

Samedi 30 juin 2018, l'Isle-sur-la-Sorgue (dans le Vaucluse) accueillait la 30e édition du Grand Prix des Personnalités. Un tournoi de pétanque ensoleillé auquel de nombreuses personnalités ont pris part, dont le chanteur Renaud.

Sur Instagram, un proche de l'artiste de 66 ans, qui est en meilleur forme que l'hiver passé où ses démons étaient revenus, a posté une photo de lui en pleine partie. "Mon frangin Renaud avec un magnifique T-shirt de Romane Serda", écrit-en légende. En effet, le chanteur portait un T-shirt blanc avec une image de son ancienne compagne la chanteuse Romane Serda. Plus précisément, il s'agit de la pochette du dernier album de la jolie blonde, intitulé Pour te plaire.

De son côté, la chanteuse a partagé la même photo plus une deuxième et a écrit : "Mon chouchou a mis mon T. shirt. Trop mignon. Quel beau model, le plus beau ! @renaud_le_phenix_ #tshirt #music." Visiblement, ce simple geste de l'interprète de Mistral gagnant a beaucoup touché Romane Serda, qui, malgré leur rupture, est restée un roc dans la vie très mouvementée de l'artiste. Leur fils Malone (11 ans) n'étant sans doute pas étranger à leur complicité intacte.