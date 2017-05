Rendez-vous en terre inconnue : Dédommagement, casting... les coulisses révélées

Mardi 30 mai, France 2 proposera à ses téléspectateurs un numéro de Retour en terre inconnue avec Zabou Breitman, François-Xavier Demaison et Mélissa Theuriau. A cette occasion, le rédacteur en chef de l'émission Franck Desplanques est reparti au contact des Nyangatoms d'Ethiopie, des Raikas du Rajastan et des Maasaïs de Tanzanie qui avaient fait la connaissance de nos trois célébrités.

Avant la diffusion de ce numéro très attendu - l'épisode consacré à Zabou Breitman ayant tout de même fédéré plus de 8 millions de téléspectateurs le 8 mai 2012, un record ! -, Franck Desplanques a accepté de lever en partie le voile sur les coulisses de l'émission désormais culte lors d'un entretien accordé au magazine Télé Loisirs. Voici trois secrets de fabrication que vous ignoriez probablement !

1. Le sexe de la star choisie a une conséquence sur la destination !

"Sur les destinations où les femmes sont culturellement timides, on emmène un homme parce qu'on sait que nos personnages masculins vont 'mener' l'histoire", a expliqué notre grand voyageur. Il arrive cependant que la destination soit arrêtée avant le choix de la personnalité... Il faut dire que les équipes de l'émission menée par Frédéric Lopez peuvent passer de longs mois en repérages avant d'obtenir l'accord d'une tribu et de témoins ! Franck Desplanques passe aussi plusieurs semaines avec les familles d'hôtes en amont du tournage.

2. Les hôtes sont dédommagés par la production

Attention, il ne s'agit pas là de bouleverser un équilibre économique local. La production de Rendez-vous en terre inconnue dédommage simplement les familles qui ont accepté de recevoir chez elles nos célébrités et tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de l'aventure. Ainsi, les interprètes et autres aidants sont rémunérés. "Je me base sur le salaire moyen d'un professeur dans la région", a précisé Franck Desplanques. De plus, pour chaque tribu visitée, la production fait un don permettant par exemple de protéger et d'exploiter un puits comme ce fut le cas avec les Raikas en Inde.

3. Les stars françaises prennent des nouvelles de leurs hôtes

Selon Franck Desplanques, Edouard Baer prend régulièrement des nouvelles des Maliens (Les Dogons) chez qui il avait séjourné en 2008. Sinon, "la plupart" des autres stars du programme appellent la rédaction du programme afin de prendre des nouvelles, celle-ci étant régulièrement abreuvée de news par les interprètes.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Loisirs, actuellement en kiosque !