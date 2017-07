Ricardo et Nehuda s'expriment après le drame : "Nous ne l'avons jamais battue"

C'est une affaire sans fin que les jeunes parents de Laïa, Ricardo et Nehuda, couple emblématique de la télé-réalite, semblent vivre. Depuis que nos confrères du Parisien ont dévoilé le mardi 27 juin que leur bébé de 4 mois "souffrait de fractures et d'ecchymoses au niveau du visage" et qu'il "restait hospitalisé dans le service pédiatrie du CHU de Dijon", la panique a gagné la famille.

Dans les colonnes du magazine Public, le tandem s'est exprimé pour la toute première fois, et ce, qu'importe l'avis des juges. Lorsque les médecins ont diagnostiqué pas moins de "45 jours d'ITT" au petit bout de chou, "c'était l'horreur" pour Ricardo, même si sa compagne affirme que : "À la base, c'est un avis médical. Ça n'a pas été validé par l'expert qui a dit que ça a été surévalué et qu'en réalité, c'était une vingtaine de jours d'ITT."

Dans l'échange qu'ils ont eu avec nos confrères, le beau gosse assure n'avoir jamais posé la main sur son enfant : "Jamais, jamais de la vie. Ma fille n'a jamais eu un bleu, ni une marque." Quant à Nehuda, elle est catégorique : "Nous ne l'avons jamais battue. Et si quelqu'un, même si c'est l'homme que j'aime, avait levé la main sur ma fille, il n'en serait pas sorti vivant, je vous le garantis !"

Pris de remords, ils évoquent se sentir coupables. "Je me sens pire que coupable. C'est moi qui ai commis cet acte, accidentel, certes, mais c'est moi. Ma priorité c'était que Laïa s'en sorte sans séquelles", confie le jeune papa. "Même si cela avait été un accident de voiture, je me serais sentie coupable. Ricardo s'en veut à mort, il s'en voudra toute sa vie, c'est certain. Mais, heureusement, nous avons été beaucoup soutenus", surenchérit la starlette de télé-réalité.

