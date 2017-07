Ricardo et Nehuda violents avec leur bébé ? Julia Paredes sort du silence...

Ricardo et Nehuda, qui se sont rencontrés dans Les Anges 8, sont soupçonnés de violences volontaires sur leur bébé de 4 mois. Tandis que les deux candidats de télé-réalité se terrent dans le silence depuis l'éclatement de l'affaire, Julia Paredes, qui a côtoyé le jeune papa dans l'émission Friends Trip en 2014, a fait quelques révélations à nos confrères de Public.

La jeune femme a pointé du doigt le comportement violent de Ricardo à son égard. "Par chance, j'ai échappé à ses coups", a-t-elle confié. En effet, "d'autres candidats", "cadreurs" ou "ingénieurs du son" étaient là pour "l'en empêcher au dernier moment". "Mais si personne ne s'était interposé, il n'aurait pas hésité à me cogner. Il est naturellement très violent et semble incapable de maîtriser ses colères", a également déclaré Julia Paredes.

Mais Ricardo, que la jeune maman qualifie de "sanguin et très nerveux", ne s'est pas arrêté là. Tout le long du tournage de Friends Trip, le chéri de Nehuda lui a "fait vivre un enfer". "Chaque jour, ses insultes étaient plus virulentes. Il me traitait de 'grosse p***'. Son objectif était de me pousser à bout pour que j'abandonne le jeu", a révélé Julia Paredes.

Et cette agressivité, la jeune femme l'explique par la consommation de "produits très prisés dans les salles de musculation". "Ces substances semblent avoir une influence néfaste sur son humeur et le rendent très irritable", a poursuivi la candidate.

Pour rappel, Laïa, la petite fille de Ricardo et Nehuda, a été blessée au visage après qu'une dispute a éclaté au sein du couple durant un trajet en voiture. Le jeune papa aurait alors jeté son téléphone portable vers sa compagne, blessant malencontreusement, assure-t-il, sa fille au visage. Le bébé de 4 mois souffre de fractures et présente des ecchymoses. Des blessures qui lui ont valu 45 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Ricardo et Nehuda ont provisoirement perdu la garde de leur petite Laïa et seront jugés le 10 juillet 2017 à 13h.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, en kiosques vendredi 7 juillet 2017.