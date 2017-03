Ricardo Medina Jr. : L'ex-Power Ranger, accusé de meurtre, plaide coupable

Ricardo Medina Jr., un ex-acteur de la série Power Rangers Samurai, qui était accusé du meurtre de son colocataire, tué à coup de sabre, a fini par plaider coupable devant la cour de justice de Lancaster (Californie).

Comme le rapporte le site TMZ.com, Ricardo Medina Jr. a changé son fusil d'épaule puisque, après avoir choisi de plaider non coupable du meurtre de Joshua Sutter, son ami et colocataire, l'acteur a fini par signer un accord avec la justice en acceptant de plaider coupable. Il était convoqué jeudi 16 mars 2017 pour une audience devant le tribunal mais la sentence définitive ne devrait être connue qu'en avril prochain. Il reste en prison sans possibilité de caution en attendant le verdict. L'acteur de 39 ans, qui avait dans un premier temps évoqué la légitime défense et avait été relâché contre une caution de 1 million de dollars par la police avant d'être finalement mis en examen, risque jusqu'à six ans de prison.

Ricardo Medina Jr., ex-interprète du Power Ranger force rouge, a tué son colocataire d'un coup de sabre en janvier 2015 après une dispute à leur domicile de Green Valley, au sujet de sa petite amie. L'acteur avait lui-même appelé les secours mais Joshua Sutter avait succombé à ses blessures à l'hôpital.

Thomas Montet