Richard Madden en couple avec Brandon Flynn ? Il ne nie pas...

Actuellement à l'affiche de l'excellent biopic Rocketman, qui raconte la vie du chanteur Elton John, l'acteur Richard Madden y incarne John Reid, l'ancien amant et manager du mythique chanteur. L'occasion de parler d'homosexualité lors de son interview pour le prestigieux New York Times.

Alors que de récentes photos l'ont montré complice dans les rues de Los Angeles ou New York avec le jeune acteur américain Brandon Flynn, star de la série 13 Reasons Why et ex-amant du chanteur Sam Smith, Richard Madden n'a pas pris la peine de nier quoi que ce soit sur la nature de leur relation. "Madden lève les épaules, pas agacé par la question, mais pas pressé non plus d'y répondre", écrit le quotidien avant de donner la réponse de l'acteur. "Je veux juste garder ma vie privée, privée. Je n'ai jamais parlé de mes relations amoureuses", a-t-il réagi, volontairement vague.

Après 18 mois de relation, il a rompu en janvier dernier avec Ellie Bamber. L'acteur serait-il bisexuel ? Plusieurs sites américains avancent aussi une autre explication : les deux hommes seraient devenus colocataires, la carrière de Richard Madden prenant de l'ampleur, il aurait quitté l'Angleterre pour Hollywood... Cela semble assez étonnant, car le beau gosse de 32 ans gagne assez bien sa vie pour vivre seul, lui qui a joué dans les séries à succès Game of Thrones et Bodyguard, mais a aussi été vu au cinéma dans l'adaptation de Cendrillon.

Pour essayer de se tenir éloigné des paparazzi, Richard Madden dit avoir une technique bien à lui : "Je porte les mêmes vêtements plusieurs jours de suite, car cela donne l'impression que tout a été pris le même jour, cela crée de la confusion et c'est plus difficile à vendre pour les photographes. Il y a ainsi tellement de photos que vous pouvez prendre de moi avec un jus vert à la main, marchant dans la rue", a-t-il raconté.