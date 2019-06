Rocketman : Le demi-frère d'Elton John scandalisé par un aspect du film...

Le biopic d'Elton John, Rocketman, est sorti le 29 mai 2019 sur les écrans. Le film, réalisé par Dexter Fletcher et porté par Taron Egerton dans le rôle-titre, est particulièrement bien accueilli par la critique et le public est au rendez-vous. Forcément, comme tout film inspiré d'un parcours personnel, Rocketman n'a pas fait que des heureux. L'un des demi-frères d'Elton John lui reproche le traitement assez dur réservé à leur père.

Elton John est l'enfant unique de Stanley Dwight, pilote de la Royal Air Force, et de Sheila Eileen, employée de bureau. Dwight s'est remarié et a eu quatre autres garçons : Stan Dwight Jr., Robert, Geoff et Simon. Dans une interview au Daily Mail, parue le 1er juin 2019, Geoff Dwight se dit choqué de la manière dont leur père est présenté dans le film, sous les traits de l'acteur Steven Mackintosh : "Ce n'est pas le père dont je me souviens, commence-t-il à propos de Stanley Dwight senior, mort en 1991. Papa avait un grand coeur et il nous aimait tous de la même manière. Il était très fier d'Elton et de tout ce qu'il a accompli." Dans le film, il se montre plutôt réticent face à la carrière choisie par son fils aîné et très critique à propos de son homosexualité. "Cette froideur, poursuit Geoff, c'est à des millions d'années de ce qu'il était. C'était un homme de son temps, une époque où les hommes ne se prenaient pas dans les bras et montraient leur sentiment à chaque instant, mais il avait beaucoup d'amour en lui pour nous tous. Papa a acheté un piano à Elton et lui a permis de le prendre quand il est parti vivre avec sa mère. Papa nous a tous encouragés à faire de la musique [il jouait lui-même de la trompette, NDLR]. Il avait un petit groupe de jazz, donc je ne vois vraiment pourquoi il aurait contrarié Elton. Papa m'a laissé une guitare, une trompette et de nombreux livres pour apprendre la musique. Pour moi, cela ne ressemble pas à un homme qui découragerait ses enfants."

Rocketman amputé

Elton John n'a pas répondu à son demi-frère. En revanche, il a poussé un gros coup de gueule contre le distributeur russe de Rocketman qui a expurgé le film de sa scène de sexe et de toutes images jugées controversées. Dans un communiqué, le chanteur de 72 ans et l'équipe du film déclarent : "Nous rejetons avec force la décision de censurer Rocketman pour le marché russe. (...) Que le distributeur local ait coupé certaines scènes, volant au public l'opportunité de découvrir le film tel qu'il a été pensé, est la preuve bien triste du monde divisé dans lequel nous vivons toujours. Un monde qui peut encore être cruellement intolérant envers l'amour de deux personnes. Nous croyons au dialogue et nous continuerons d'encourager la destruction de ces barrières jusqu'à ce que les gens soient égaux partout dans le monde."