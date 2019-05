Elton John, Rocketman amoureux face à Frédérique Bel, spectaculaire

Sir Elton John a troqué son costume vert d'eau du photocall de la journée pour enfiler son plus beau smoking noir afin de faire son entrée ce 16 mai 2019 au palais des festivals pour la présentation de Rocketman, biopic qui retrace une partie de sa carrière. A ses côtés, l'équipe du film mais aussi son mari, David Furnish. Le père de ses enfants Zachary (né en 2010) et Elijah (né en 2013) a partagé avec lui ce glorieux moment en France et le couple a rayonné sur le tapis rouge.

Le réalisateur Dexter Fletcher aime les biographies puisqu'il a terminé il y a quelques mois Bohemian Rhapsody. Avec Rocketman, il nous plonge dans le parcours passionnant d'Elton John. Et si la star est à Cannes avec l'équipe du film, c'est qu'il a activement participé au projet.

Dans la peau du jeune Elton, la production a misé sur la révélation de Kingsman, Taron Egerton, qui a d'ailleurs eu le plaisir de jouer avec le chanteur dans la suite du film d'action et d'espionnage, Le Cercle d'or. Dans le rôle de son parolier fétiche, Jamie Bell (Billy Eliott) est absent, resté aux Etats-Unis auprès de sa bien-aimée, Kate Mara, enceinte. Pour interpréter Sheila Farebrother, la défunte mère d'Elton John : Bryce Dallas Howard, radieuse sur le red carpet. Richard Madden (Robb Stark de Game of Thrones) a été choisi pour interpréter John Reid, le producteur de la star.

Pour cette soirée sous le signe de la musique et de l'excentricité, les festivalières invitées à la projection ne lésinent pas sur les looks spectaculaires. Eva Longoria, sirène dorée, ou la sculpturale Bella Hadid ne sont pas les seules à sortir le grand jeu : la comédienne française Frédérique Bel (Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?) a choisi une création Tony Ward, des bijoux Elke Berr et des escarpins Maison Ernest, pour faire sensation.