Bella Hadid : Angélique pour sa montée des marches à Cannes

Cette semaine (et ce, jusqu'au samedi 25 mai), la planète Mode a les yeux rivés sur Cannes ! S'y déroule la 72e édition du Festival de Cannes. Bella Hadid a posé ses valises sur le boulevard de la Croisette et fait sa première apparition sur les marches, suivie par Priyanka Chopra et Eva Herzigova.

Bella Hadid avait pris la température de ce nouveau Festival de Cannes mercredi soir (15 mai 2019), en se rendant au restaurant Fred l'écailler sur invitation de la maison Dior. Ce jeudi 16 mai, le top model a défilé sur le tapis rouge du Palais des Festivals, qui a accueilli le cast du film Rocketman consacré à Elton John. Bella était tout simplement divine dans une robe Haute Couture Christian Dior blanche et partiellement transparente, accessoirisée d'une parure Bulgari.

Comme Bella Hadid, Eva Herzigova, également conviée au dîner Dior de la veille, portait une tenue Haute Couture de la Maison parisienne. L'icône mode a joyeusement pris part au défilé de stars sur les marches, tout comme Priyanka Chopra et Dita Von Teese, ravissantes en robes noires et bijoux Chopard.

Julianne Moore a profité de la projection de Rocketman pour faire sa deuxième venue au Palais des Festivals. L'actrice de 58 ans et héroïne du film Gloria Bell (sorti le 1er mai dernier) portait cette fois une robe Givenchy.

Les mannequins Isabeli Fontana, Sara Sampaio, Maria Borges et Baptiste Giabiconi étaient également de la partie.