Carla Bruni : Retrouvailles avec sa "petite soeur" Bella Hadid à Cannes

Vingt-neuf ans les séparent et pourtant, Carla Bruni et Bella Hadid ont bien plus en commun que leur métier de top model. Les deux égéries Bulgari à l'incroyable ressemblance physique sont désormais proches. Dernier exemple de leur complicité à Cannes, ce mercredi soir.

Une même crinière brune sur une peau diaphane, les mêmes yeux clairs encadrant un nez fin, les deux égéries Bulgari s'amusent volontiers de leurs traits communs. "Avec ma (légèrement plus jeune) soeur Bella Hadid", a témoigné le top des années 1990 sur Instagram, en légende d'un selfie sur lequel elle pose au côté de son pendant actuel. Cette dernière a alors commenté : "Je t'aime tellement." Sur son propre compte, Bella Hadid a également publié une Story de Carla Bruni avec un filtre d'ange en ajoutant : "Coucou ma reine."

Carla Bruni sur la Story Instagram de Bella Hadid, le 15 mai 2019 à Cannes.

Avant de prendre part au dîner Dior et Vogue, mercredi soir, Carla Bruni s'est illustrée sur le tapis rouge du 72e Festival de Cannes pour la projection du film Les Misérables du réalisateur Ladj Ly. L'épouse de Nicolas Sarkozy était radieuse dans sa robe satinée asymétrique signée Hedi Slimane pour Celine, accessoirisée de bijoux Bulgari. Reste à voir si Bella Hadid fera à son tour une montée des marches cette année, après s'être illustrée sur la Croisette ces trois dernières années. Déjà en 2018, l'interprète de 51 ans et le mannequin américain de 22 ans s'étaient retrouvés lors du défilé Fashion for Relief organisé par leur copine Naomi Campbell.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos