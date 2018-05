Cannes 2018 : Bella Hadid, Léa Seydoux... les plus beaux looks du Festival

Cette semaine, un vent de Fashion Week a soufflé sur la Côte d'Azur ! Le phénomène a été provoqué par le 71e Festival de Cannes, un événement auquel de nombreuses stars ont assisté et participé. En marge des montées de marches et des soirées mondaines, Bella Hadid, Léa Seydoux et Kristen Stewart ont régalé les amoureux de street style...

Cate Blanchett donne le coup d'envoi de ce Look de la semaine spécial Festival de Cannes ! L'actrice de 49 ans et présidente du jury du festival a été chaleureusement accueillie dès son arrivée à Cannes, lundi 7 mai. Alors vêtue d'un costume Calvin Klein jaune pâle, Cate Blanchett a ensuite exécuté un défilé de robes pour les projections au programme.

Kristen Stewart faisait elle aussi partie du jury du 71e Festival de Cannes. Mardi 8 mai, jour du coup d'envoi du festival, l'actrice de 28 ans s'est présentée aux photographes aux côtés de ses collègues jurés. Elle portait un indémodable tailleur en tweed Chanel, issu de la collection croisière 2019 récemment présentée à Paris.

Mercredi 9 mai, la maison Chanel et le magazine Vanity Fair ont trinqué au début du Festival de Cannes à l'hôtel JW Marriott. Le top model Malgosia Bela s'y est rendu en Pallas Paris.

Bella Hadid était à Cannes pour le lancement de la collaboration entre Magnum et Alexander Wang, dont elle est l'égérie. La jolie brune de 21 ans portait une robe et des souliers de la marque américaine jeudi 10 mai, lors d'un déjeuner à l'hôtel Martinez.

Comme de nombreuses célébrités, Izabel Goulart a séjourné au Martinez pour le Festival de Cannes. La bombe brésilienne a été photographiée dès sa venue, vendredi 11 mai. Un bomber et un sac Fendi ainsi que des baskets Louis Vuitton composaient sa tenue du jour.

Samedi 12 mai, Léa Seydoux a profité d'un court instant de répit pour marcher sur la Croisette. L'actrice de 32 ans était vêtue d'un pantalon en soie Prada et chaussée de sandales Hermès.

Cette année encore, les égéries L'Oréal Paris ont fait du Festival de Cannes un rendez-vous glamour ! Mission réussie pour Cheryl et Doutzen Kroes, notamment surprises les samedi 12 et lundi 14 mai sur la plage L'Oréal Paris. En jean évasé RE/DONE ou pantalon blanc Calvin Klein, la chanteuse et le top model ont gâté les photographes.

Dimanche 13 mai, Leïla Bekhti, autre égérie L'Oréal Paris, a posé sur le photocall du film Le Grand Bain. L'actrice de 34 ans était vêtue d'un look Off-White™ et chaussée de souliers Jimmy Choo.

Diane Kruger siffle la fin du Look de Cannes, bulletin consacré aux meilleurs street styles du festival ! Dimanche 13 mai, l'actrice de 41 ans a été surprise à son arrivée au Marriott, vêtue en Dolce & Gabbana.

À quelle célébrité remettez-vous la Palme d'or de star la plus stylée du 71e Festival de Cannes ?