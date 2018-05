Bella Hadid : Folle éclate à Cannes avec Kendall Jenner et son chéri The Weeknd

Bella Hadid continue de prendre du bon temps à Cannes. Samedi 12 mai 2018, soit le même soir, après avoir assisté à la soirée organisée par Dior et Madame Figaro, le mannequin de 21 ans a rejoint ses BFF Kendall Jenner (vêtue d'une courte robe rose) et Hailey Baldwin pour assister à la soirée du film Le Monde est à toi (réalisé par Romain Gavras et présenté à la Quinzaine des réalisateurs) organisée sur la plage Magnum.

Vêtue d'un court pantalon argent et d'un top gris qui exposait son ventre, la bombe américaine s'est éclatée comme une folle, enchaînant les poses déjantées. Quelques instants plus tard, c'est main dans la main que Bella et Kendall ont été photographiées, partageant un fou rire alors qu'elles regagnaient leur voiture. Joan Smalls et Winnie Harlow étaient également de la partie, à l'instar de Timothée Chalamet et The Weeknd, tout juste réconcilié avec Bella.

Ces dernières heures, les tourtereaux ont été repérés à de nombreuses reprises par les festivaliers et les médias. Le 11 mai, c'est d'ailleurs ensemble que le supermodel et le chanteur canadien avaient assisté à la projection du film Les Éternels (thriller du Chinois Jia Zhang-Ke présenté en compétition officielle).