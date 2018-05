Virginie Ledoyen : 1re soirée cannoise avec sa fille Lila, son magnifique sosie

Non, vous ne voyez pas double. Samedi 12 mai 2018, c'est avec sa fille aînée Lila (née de sa précédente relation avec Louis Soubrier) à ses côtés que Virginie Ledoyen, membre cette année du jury de la sélection Un Certain Regard, a assisté au grand dîner organisé par Dior, Madame Figaro et Unifrance à l'hôtel JW Marriott en marge de la 71 édition du Festival de Cannes.

Pour la toute première fois, l'adolescente est ainsi photographiée lors d'un événement officiel. A 16 ans, Lila est indéniablement le sosie de sa célèbre maman. Même forme du visage, même cascade brune... La demoiselle était apprêtée d'une robe blanche (en contraste avec la magnifique robe rouge Dior que portait l'actrice de 41 ans) et s'est volontiers prêtée au jeu des photographes.

Cette introduction et cette présence de Lila sur la Croisette signifieraient-elles que la relève est assurée ? En juin 2017, Virginie Ledoyen avait admis qu'elle ignorait si sa fille suivrait ses pas. "C'est un métier que j'aime énormément, donc je l'encouragerais, mais je n'ai pas vraiment l'impression que cela l'intéresse", avait-elle déclaré à l'époque à nos confrères de Télé 7 Jours. Il faudra patienter avant d'en avoir le coeur net... Pour rappel, Virginie Ledoyen est également mère d'Isaac (7 ans) et Amalia (4 ans), tous deux nés de ses amours avec son ex-compagnon Arié Elmaleh.

Lors de cette soirée, le duo mère-fille s'est mesuré à la crème du cinéma et la mode. Isabelle Adjani, Diane Kruger, Clotilde Courau, Agnès Varda, Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Léa Seydoux, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Marina Foïs, Charlotte Le Bon, Céline Sallette et Elsa Zylberstein étaient entre autres présents, tout comme Bella Hadid et ses amies les mannequins Winnie Harlow et Hailey Baldwin.