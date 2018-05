Marion Cotillard et Guillaume Canet trop in love : Baisers fougueux à Cannes

Ils sont irrésistibles et après plus de dix ans d'amour, toujours aussi amoureux ! Marion Cotillard et Guillaume Canet ont été pris en flagrant délit de baisers fougueux en bas des marches du Palais des festivals après la projection chargée en émotions du Grand Bain de Gilles Lellouche.

Deux heures auparavant, Guillaume Canet était entouré de Leïla Bekhti et Marina Foïs pour la montée des marches du film réalisé par son ami de toujours Gilles Lellouche – dont c'était le premier véritable long métrage après Narco en 2004 qu'il avait coréalisé avec Tristan Aurouet. L'acteur et réalisateur tient l'un des rôles principaux de cette comédie dramatique, aux côtés de Mathieu Amalric, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine et Benoît Poelvoorde notamment.

Quelques minutes plus tôt, Marion Cotillard montait elle aussi les marches dans une très jolie robe Chanel. Cette fois, pas de pression pour la comédienne qui avait présenté ce week-end le film Gueule d'Ange dans la sélection Un certain regard, avec à la clé un joli accueil.

Après la projection marquée par une très belle standing-ovation qui a ému aux larmes un Gilles Lellouche déjà touché lors de la montée des marches, l'équipe du film Le Grand Bain est joyeusement redescendue. Et c'est là que Marion Cotillard, très fière du papa de Marcel et Louise, l'a embrassé amoureusement. Adorable !