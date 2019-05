Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre : Les amoureux à Cannes pour une soirée mode

On les avait quittés à Venise il y a quelques jours, on les retrouve aujourd'hui dans le Sud de la France, en marge du Festival de Cannes. Ce 15 mai 2019, après être arrivés l'après-midi même, Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre étaient le couple star de la soirée Dior et Vogue organisée chez Fred l'écailler, un restaurant de la côte cannoise. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie l'actrice de 51 ans et son compagnon de 36 ans.

Vêtue d'une robe imprimée et ceinturée signée Maria Grazia Chiuri pour Dior, la star italienne a passé la soirée avec d'autres égéries et amis de la maison parisienne tels que Bella Hadid, Pedro Almodovar, Virginie Ledoyen, Xavier Dolan et Nathalie Baye. Entre dégustation de fruits de mer et partie de pétanque, l'ambiance était certes détendue, mais non moins élégante. Reste à voir si Monica Bellucci fera sa première montée des marches avec Nicolas Lefebvre dans les prochains jours.

Déjà le 11 mai dernier à Venise, l'actrice et son compagnon étaient les invités de la maison Dior pour son bal anniversaire célébrant les 20 ans de la Venetian Heritage Foundation au Palais Labia. Il ne s'agissait alors que de leur troisième apparition après avoir officialisé leur relation en mars dernier, au premier rang du défilé Chanel organisé au Grand Palais, à Paris. En novembre 2018, l'actrice de Spectre avait brièvement évoqué cette nouvelle histoire d'amour auprès de Paris Match : "Mon coeur n'est pas à prendre. Je suis toujours avec la même personne depuis quelque temps et tout va bien. L'homme dont je partage l'existence n'exerce pas le même métier que moi, mais il voyage beaucoup. Son rythme de vie lui permet de comprendre le mien."

Nicolas Lefebvre est un artiste contemporain, sculpteur parisien et globe-trotter. Comme Monica Bellucci, il est un parent célibataire puisqu'il est le père d'une fillette de 8 ans prénommée Anahi. Sa célèbre compagne est quant à elle maman de Deva (14 ans) et Léonie (8 ans), nées de son mariage terminé avec Vincent Cassel.