Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre : Dolce vita et bal masqué pour les amoureux

Un cadre de rêve et des plus romantiques pour l'un des couples les plus scrutés du moment.

Tout juste un mois après avoir attiré tous les regards à Paris pour le lancement de la nouvelle collection de bijoux de Cartier, Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre ont fait une nouvelle apparition très remarquée en ce milieu du mois de mai, à Venise.

La sublime actrice de 54 ans et son petit ami artiste de 36 ans ont participé au dîner organisé par la maison Dior le samedi 11 mai 2019, en association avec la Venetian Heritage Foundation qui célèbre ses vingt ans d'existence. L'événement thématisé autour de l'artiste local Giambattista Tiepolo, peintre célèbre de la cité des Doges au 18e siècle, s'est déroulé au Palais Labia. C'est dans ce même lieu orné de fresques de Tiepolo qu'un bal mémorable avait été organisé en 1951 en présence du couturier Christian Dior mais aussi Salvador Dali. La soirée avait été, à l'époque, immortalisée par Robert Doisneau et André Ostier. Pour le souvenir, Christian Dior avait notamment dessiné des robes de bal et des costumes pour ces prestigieux hôtes.

Habillée d'un long manteau cape noir, Monica Bellucci est arrivée magistrale au dîner Dior. Immanquable à ses longs cheveux longs et sa barbe, Nicolas Lefebvre portrait quant à lui un smoking noir et une chemise blanche en partie ouverte. Cette apparition du couple n'est que la troisième et fait suite à leur officialisation survenue en mars dernier, lors du défilé Chanel automne-hiver 2019-2020 organisé au Grand Palais, à Paris, le premier depuis le décès de Karl Lagerfeld.

Une vente aux enchères a été organisée lors de ce dîner auquel Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior et Pietro Beccari, PDG de la maison de couture, ont participé. Les recettes de celle-ci seront reversées à la Venetian Heritage Foundation, qui a plusieurs projets de rénovation de monuments à Venise.