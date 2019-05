Elton John aussi excentrique que chic à Cannes : La star fait déjà le show

Elton John a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, donné plus de 3500 concerts et obtenu des dizaines de récompenses, dont un Oscar pour la musique du film Le Roi Lion avec Can You Feel the Love Tonight.

En 2016, son 33e album Wonderful Crazy Nights, écrit avec son fidèle partenaire Bernie Taupin, se classe dans le top 10 des meilleures ventes au Royaume-Uni. En redonnant des intonations résolument rock à son piano, Elton John y manifeste sa joie de vivre, entre son récent mariage et la paternité, un bonheur sage loin de la frénésie de sa vie d'antan. "Regarder en arrière, c'est du temps perdu", chante-t-il ainsi sur Looking up. Sur la ballade finale The Open Chord, il savoure sa vie de famille en évoquant la fin des "péchés" et des "cornes que le diable [lui] faisait porter toute la journée".

Elton John s'est marié en 2014 avec son compagnon David Furnish, quelques mois après la légalisation du mariage homosexuel en Angleterre. Le couple a deux fils, Zachary (né en 2010) et Elijah (né en 2013). L'année dernière, l'artiste a annoncé qu'il prendrait sa retraite après une tournée d'adieu de trois ans pour passer du temps avec ses enfants. Loin des paillettes et attaché à ses racines, Elton John a présidé pendant vingt-cinq ans le club de football de Watford, qui évolue en Premier League, avant d'en devenir le président d'honneur à vie en 2009.

Selon le classement 2019 du Sunday Times des plus riches musiciens du Royaume-Uni, il arrive en 4e position avec une fortune estimée à 320 millions de livres (372 millions d'euros).