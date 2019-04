Cannes 2019 : Virginie Efira, Léa Seydoux, Monica Bellucci... Toute la sélection

Le Festival de Cannes a annoncé ce 18 avril la sélection officielle de la 72e édition, qui se tiendra du 14 au 25 mai 2019 ! Le délégué général Thierry Frémaux et le président Pierre Lescure ont dévoilé les titres des oeuvres qui seront en lice pour la fameuse Palme d'or, ainsi que les longs métrages présentés hors compétition, les séances spéciales et la catégorie Un Certain Regard, qui met en valeur un cinéma moins connu et audacieux. Si les réalisateurs habitués, les frères Dardenne, Pedro Almodovar, Terrence Malick, Ken Loach, Arnaud Desplechin, Jim Jarmusch et Xavier Dolan, sont de la partie – il manque tout de même Jacques Audiard ! –, de nombreux noms de stars, françaises notamment, émergent de cette sélection. On fait le point.

Cette année, on sait ainsi quelles sont les personnalités qui seront potentiellement sur la Croisette dans quelques semaines pour défendre avec passion et glamour leurs longs métrages. Côté français, Alain Delon, on l'a appris plus tôt, va recevoir une Palme d'honneur. On espère voir sur les marches Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos pour Sibyl, Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier pour Roubaix, une lumière, Isabelle Huppert (Frankie) ou encore Adèle Haenel (Portrait de la jeune fille en feu) ! Même si leurs oeuvres sont présentées hors compétition, Claude Lelouch aura le plaisir de présenter, avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et Monica Bellucci la suite d'Un homme et une femme tandis que Nicolas Bedos a le plaisir de dévoiler à Cannes La Belle Epoque, avec sa complice Doria Tillier, ainsi que Daniel Auteuil et Guillaume Canet. Notons aussi que la comédienne Virginie Ledoyen présidera le jury de la Queer Palm pour la 10e édition du prix distinguant un film évoquant les questions LGBT.

Les stars hollywoodiennes qui ont des films en compétition sont Selena Gomez, Bill Murray et Adam Driver (The Dead Don't Die - film d'ouverture) ou encore le fameux duo de cinéma Antonio Banderas et Penélope Cruz (Douleur et gloire). Rocketman, biopic (hors compétition) avec Taron Egerton dans la peau d'Elton John, promet d'en mettre plein les yeux également !

Comme chaque année, des films supplémentaires peuvent être annoncés dans quelques jours. Cela avait été le cas de The Artist en 2011 qui avait rejoint la compétition. Quelles seront les surprises de cette année ? A suivre...

Toute la sélection officielle

Compétition officielle

THE DEAD DON'T DIE by Jim Jarmusch

DOLOR Y GLORIA (Douleur et Gloire / Pain and Glory) by Pedro Almodóvar

IL TRADITORE (Le Traître / The Traitor) by Marco Bellocchio

NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI (The Wild Goose Lake) by Diao Yinan

GISAENGCHUNG (Parasite) by Bong Joon Ho

LE JEUNE AHMED (Young Ahmed) by Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Oh Mercy!) by Arnaud Desplechin

ATLANTIQUE by Mati Diop

MATTHIAS ET MAXIME (Matthias and Maxime) by Xavier Dolan

LITTLE JOE by Jessica Hausner

SORRY WE MISSED YOU by Ken Loach

LES MISÉRABLES by Ladj Ly

A HIDDEN LIFE (Une vie cachée) by Terrence Malick

BACURAU by Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

LA GOMERA (The Whistlers) by Corneliu Porumboiu

FRANKIE by Ira Sachs

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU by Céline Sciamma

IT MUST BE HEAVEN by Elia Suleiman

SIBYL by Justine Triet

Hors compétition

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE (The Best Years of a Life) by Claude Lelouch

TOO OLD TO DIE YOUNG – NORTH OF HOLLYWOOD, WEST OF HELL by Nicolas Winding Refn

DIEGO MARADONA by Asif Kapadia

LA BELLE ÉPOQUE by Nicolas Bedos

ROCKETMAN by Dexter Fletcher

Séance de minuit

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL by Lee Won-Tae

Séances spéciales

TOMMASO by Abel Ferrara

SHARE by Pippa Bianco

FOR SAMA by Waad Al Kateab & Edward Watts

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR by Alain Cavalier

FAMILY ROMANCE, LLC. By Werner Herzog

QUE SEA LEY by Juan Solanas

Un certain regard

VIDA INVISIVEL (Invisible Life) by Karim Aïnouz

DYLDA (Beanpole) by Kantemir Balagov

LES HIRONDELLES DE KABOUL (The Swallows of Kabul) by Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec

LA FEMME DE MON FRÈRE (A Brother's Love) by Monia Chokri

THE CLIMB by Michael Covino

JEANNE (Joan of Arc) by Bruno Dumont

O QUE ARDE (Viendra le feu / A sun that never sets) by Olivier Laxe

CHAMBRE 212 by Christophe Honoré

PORT AUTHORITY by Danielle Lessovitz

PAPICHA by Mounia Meddour

ADAM by Maryam Touzani

ZHUO REN MI MI by Midi Z

LIBERTÉ by Albert Serra

BULL by Annie Silverstein

LIU YU TIAN (Summer of Changsha) by Zu Feng

EVGE by Nariman Aliev