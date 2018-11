Taron Egerton : Célibataire, le "Robin des Bois" traîne avec une Française

Propulsé star avec Kingsman, Taron Egerton sera le 28 novembre 2018 à l'affiche de Robin des Bois, énième relecture de la très célèbre histoire de Robin de Loxley. Jamie Foxx, Eve Hewson, Jamie Dornan et Ben Mendelsohn seront notamment à ses côtés. Actuellement en promo pour le film, le séduisant acteur britannique de 29 ans n'a pas fait une seule apparition avec Emily Thomas, sa présumée compagne. Et pour cause, ils sont séparés !

Il l'a révélé de lui-même dans une interview accordée à Radio Times. Le comédien évoquait le mouvement #MeToo en avouant avoir fait une introspection sur son propre comportement lorsque les scandales ont éclaté. "Comme beaucoup de gens avec un profil public, je me suis dit 'Putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait depuis mes 18 ans ?'", s'interroge Taron, avant d'ajouter : "Je viens juste de redevenir célibataire et je n'ai pas la tête aux rencards pour le moment. Quand j'en aurai de nouveau envie, cela affectera sûrement un peu ma façon d'agir. Il y a certaines situations où j'évite d'être seul avec certaines personnes."

Jusqu'ici, Taron Egerton était en couple avec la jolie Emily Thomas, une jeune productrice britannique qu'il fréquentait depuis 2016 et avec qui il foulait de nombreux tapis rouges jusqu'à cette été et une dernière apparition officielle à Windsor en juin. Si l'acteur, qui incarnera Elton John dans Rocketman, n'a pour l'heure pas retrouvé l'amour, on l'a vu traîner avec la Française Sofia Boutella, à qui il donnait la réplique dans Kingsman : Services secrets. Tous deux ont été croisés au Craig's à Los Angeles le 15 novembre dernier. Et ils sont apparus très complices...