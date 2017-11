Sofia Boutella (La Momie) s'affiche blonde devant Ricky Martin et son chéri

Près de vingt-cinq ans après sa mort, le combat de Fred Hollows continue d'inspirer. Dans le paysage caritatif, cet ophtalmologue australien qui a créé la Fred Hollows Foundation a lutté jusqu'à sa mort en 1993 pour que n'importe quel habitant sur cette planète, riche ou pauvre, puisse accéder aux mêmes soins pour les yeux, luttant notamment contre la cécité. Et ce combat, qui a inspiré bien des vocations, son association le poursuit aujourd'hui.

Mercredi 15 novembre, le Dream Hotel de Los Angeles déroulait le tapis rouge pour un gala de charité doublé d'un dîner auquel de nombreuses personnalités du show business ont répondu présentes. Parmi elles, l'actrice française la plus en vogue du moment à Hollywood, Sofia Boutella. La comédienne vue cet été dans La Momie a pris la pose en dévoilant une toute nouvelle coupe de cheveux, passant d'un beau brun intense au blond.

Dans son sillage, on a pu croiser quelques couples, dont Paris Hilton et son chéri Chris Zylka, Steve Hash et sa femme Ally Hilfiger, Sam Worthington (Avatar) et son épouse Lara Bingle, Jai Courtney (Die Hard : Belle journée pour mourir) et sa compagne Mecki Dent, mais aussi et surtout, Ricky Martin et son amoureux Jwan Yosef. L'interprète du tube Maria (Un Dos Tres) et acteur (on le verra bien dans American Crime Story : Versace) a fait crépiter les flashs au bras de son futur mari artiste-peintre.

D'autres vedettes ont également répondu à l'appel de l'acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, qui a organisé cette levée de fonds et fait appel à ses confrères. Robert Pattinson, Camille Belle, Adrien Brody, Nikky Costa, Chord Overstreet, Phoebe Dahl et Eiza Gonzalez ont ainsi pris la pose sur le red carpet. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Lana Del Rey, Al Pacino, Kate Beckinsale, le duo de Star Trek Chris Pine et Zachary Quinto, ou encore Ellen Pompeo étaient aussi sur la liste des invités.