Ricki Lake : La star d'Hairspray endeuillée, son ex-mari bipolaire est décédé

Une histoire d'amour qui s'écrit au passé et un message poignant pour partager une bien triste nouvelle. Ce 14 février, la star américaine Ricki Lake a annoncé la mort de son ex-mari, Christian Evans, sur ses réseaux sociaux. Bien que divorcée depuis 2015 de celui qu'elle avait épousé en 2012, Ricki Lake le considérait comme "son âme soeur".

Si l'actrice (Hairspray, Cry Baby) et présentatrice télé (Ricki Lake Show) ne précise pas les causes du décès de son ex-mari, ni son âge, elle révèle en revanche qu'il se battait contre des troubles du comportement et une bipolarité depuis plusieurs années. "C'est le coeur très lourd que j'annonce que mon âme soeur Christian Evans s'en est allée. Le monde ne comprenait pas cet homme, mais moi oui. Il a livré une longue bataille contre des troubles bipolaires. À tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou un ami d'une maladie mentale, mon coeur est avec vous. Le fait de l'avoir connu et d'avoir passé six ans et demi avec lui a fait de moi une meilleure personne. C'était un homme d'amour, et ce qui console mon coeur brisé aujourd'hui, c'est de savoir qu'il repose enfin en paix et que son esprit est libre. Repose en paix, mon amour", a-t-elle notamment partagé sur sa page Instagram. Un tendre message accompagné d'une photo d'eux deux.