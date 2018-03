Ricki Lander, chérie de Robert Kraft (76 ans), accouche... de l'enfant d'un autre

Ricki Lander a 38 ans, Robert Kraft en a 76 ans, ils sont en couple et le bruit courait qu'ils avaient eu un enfant... Ce n'est qu'en partie vrai : elle l'a eu, mais il n'en est pas le père !

La révélation a agité les médias outre-Atlantique ces derniers jours : alors que la naissance d'un bébé en fin d'année 2017 a été divulguée, Robert Kraft, patron de la prestigieuse franchise de football américain des New England Patriots emmenée par le quarterback superstar Tom Brady et récemment battu lors du Super Bowl, a démenti en être le géniteur, tout en exprimant sa joie pour sa jeune compagne, actrice aperçue dans des séries telles qu'Ugly Betty, Les Experts, Prison Break, True Blood et Blue Bloods ainsi que les films Iron Man et Ant-Man.

"L'automne dernier, dit le communiqué transmis par un porte-parole à certains sites américains, Ricki Noel Lander est devenue la fière maman d'un magnifique bébé en parfaite santé. Bien qu'il ne soit pas le père biologique de l'enfant, Robert Kraft est enchanté de cette bénédiction qu'a reçue Ricki en mettant au monde un enfant en bonne santé. Afin de respecter la vie privée de leur famille, aucun autre commentaire ne sera fait." Une situation pour le moins inhabituelle puisque le couple, après cinq années de relation, est toujours ensemble, l'homme d'affaires partageant son temps entre Boston et Los Angeles, où il a installé sa girlfriend dans une résidence qu'il possède. On pouvait d'ailleurs les voir parmi les convives de la soirée post-Oscars organisées par Elton John ce dimanche 4 mars 2018.

Ricki Lander et Robert Kraft avaient été repérés pour la première fois en couple en 2012, un an environ après la mort de Myra, l'épouse du magnat pendant près de cinquante ans et la mère de ses quatre grands enfants, décédée à 68 ans des suites d'un cancer. L'année suivante, le septuagénaire s'ouvrait auprès du Boston Globe au sujet de son veuvage et de sa solitude depuis la perte de Myra : "J'ai l'impression en quelque sorte d'avoir été dépossédé. J'essaye de rester très actif, en gros je travailles sept jours sur sept. J'essaye de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes", déclarait-il.