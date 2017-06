Ricky Martin en dit plus sur son mariage avec le beau Jwan Yosef...

Ricky Martin a fini le tournage de la série Versace: American Crime Story et a donc un peu plus de temps pour planifier son mariage, même s'il poursuit sa résidence au Monte Carlo Resort & Casino, à Las Vegas. Il lève un peu le voile sur le grand jour...

Interrogé par E! News, Ricky Martin en a dit un peu plus sur les préparatifs de son mariage avec son fiancé, l'artiste Jwan Yosef. "Ce sera un grand événement. Je veux quelque chose d'énorme. Ce qui est certain, c'est que je veux me marier à Porto Rico [d'où il est originaire, ndlr]. C'est ce qui va se produire", a-t-il confié. Le chanteur de 31 ans compte bien inviter des amis et des proches des quatre coins du monde. "Jwan vient de Suède et plusieurs de ses proches viennent de Syrie, alors on va faire quelque chose d'international. On verra bien ce qui va se passer", a-t-il ajouté.

Ricky Martin, qui se produit avec le spectacle All In en juin, juillet et septembre, n'a toutefois pas dévoilé la date de son union avec le beau Jwan Yosef. Le papa des jumeaux Matteo et Valentino (8 ans) n'aurait-il pas encore trouvé le bon moment ? "Tout le monde parle du mariage mais personne ne parle des préparatifs parce que c'est hyper difficile. Je ne savais pas que c'était si compliqué de réussir à tout mettre en place pour un événement comme celui que nous voulons", a-t-il ajouté.

Pendant que Ricky Martin s'organise, Jwan Yosef poursuit ses activités artistiques. Le beau gosse est cependant au coeur d'une minipolémique sur Instagram depuis qu'il a partagé un cliché d'une oeuvre de l'artiste Cary Kwok, sur laquelle on peut voir un jeune prêtre se masturber et recevoir sur lui du sperme...