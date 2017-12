Rihanna : Des mannequins transsexuels pour Fenty Beauty ? Elle répond

Comme l'industrie de la mode, celle de la beauté a longtemps été critiquée pour son manque de diversité. Rihanna y a provoqué un séisme en lançant la marque Fenty Beauty et des produits convenant à toutes les peaux. Qu'en est-il des femmes transsexuelles ? Réponse réfléchie de la superstar...

C'est un certain Alberto Otero qui lui a posé la question. Ce mardi 28 novembre en fin d'après-midi, le jeune homme brésilien a envoyé un message direct sur Twitter, concernant les campagnes marketing de Fenty Beauty : "Les campagnes Fenty Beauty sont géniales, pour la prochaine, tu devrais inviter une transsexuelle dans le groupe."

Rihanna lui a répondu mercredi matin : "Au fil des années, j'ai eu le plaisir de travailler avec de nombreuses femmes transsexuelles talentueuses, mais je ne fais pas de castings pour trans ! (...) Je respecte toutes les femmes, et le fait qu'elles soient transsexuelles ou pas ne me regarde pas. C'est personnel et certaines femmes transsexuelles sont plus à l'aise à l'idée d'en parler ouvertement que d'autres, étant moi même une femme, je dois respecter ça !"

"Je ne trouve pas juste d'utiliser une personne transsexuelle, femme ou homme, comme un outil marketing, ajoute Rihanna. Trop souvent, je vois des marques le faire à des femmes transsexuelles ou noires. Dans une campagne, il y a toujours une place pour la fille ou le mec gage de 'nous avons l'air diversifiés' ! C'est triste !"