Rihanna : Tête de mort et look en latex pour Halloween !

Cette année encore, Halloween a suscité l'enthousiasme des stars ! Elles se sont livré une bataille sans merci pour le titre du meilleur déguisement. Rihanna y prétend, méconnaissable derrière son maquillage de tête de mort et ultrasexy dans son look en latex...

Contrairement à de nombreuses célébrités, Rihanna a attendu le Jour J pour fêter Halloween. Mercredi 31 octobre, la superstar de 30 ans, discrètement arrivée à Londres, s'est rendue au Laylow. Y avait lieu une soirée animée par Rita Ora, à laquelle ont également assisté le top model Kate Moss et son compagnon, le mannequin Georgia May Jagger, la grande soeur de Cara Delevingne, Poppy, Idris Elba ainsi que le fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn.

Rihanna les a tous éclipsés grâce à son costume ! La fondatrice des marques Fenty Beauty et Savage x Fenty portait une tenue en latex entièrement noire. Le visage maquillé de rose façon calavera (tête de mort symbole du Jour des morts dans la culture mexicaine), lunettes de soleil sur les yeux, RiRi a électrisé les photographes présents dès son arrivée.

Ainsi, @badgalriri tente d'arracher la couronne de reine d'Halloween à Heidi Klum, qui s'est glissée dans la peau de princesse Fiona.