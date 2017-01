Rika Zaraï en deuil : Son ex-mari et père de sa fille est mort...

L'année 2016 se sera terminée sur une triste nouvelle pour la chanteuse Rika Zaraï. La star de 78 ans a appris la mort de son premier mari, Yohanan Zaraï, survenue le 31 décembre, dévoile le magazine Ici Paris.

Si Rika Zaraï n'a jamais vraiment eu sa langue dans sa poche pour parler d'elle, force est de constater que concernant sa vie amoureuse, elle ne s'est jamais montrée très loquace. Ainsi, on sait peu de choses de son premier époux, si ce n'est qu'elle l'avait rencontré en Israël en 1955, alors qu'elle effectuait son service militaire et qu'elle avait été embauchée comme musicienne. La future star commencera pas entretenir une collaboration professionnelle avec le compositeur Yohanan Zaraï, qui écrit alors la comédie musicale Cinq sur cinq dont il lui confie le premier rôle. Un succès dans les camps militaires. Le duo artistique se transformera rapidement en couple et, en 1958, c'est le mariage ! De cette union, qui se soldera rapidement par un divorce, naîtra tout de même en septembre 1959 une fille : Yaël.

Rika Zaraï, malgré leur divorce (elle épousera par la suite Jean-Pierre Magnier), doit beaucoup à Yohanan puisque c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier. En outre, alors qu'elle l'avait rejoint à Paris où il essayait de percer et où leur union prendra l'eau, c'est en s'installant en France qu'elle connaîtra le succès. Sa rencontre dans la capitale avec Eddie Barclay, alors qu'elle essayait de gagner sa vie pour élever sa fille, sera déterminante...

Thomas Montet