Ringo Starr anobli par le prince William : Le Beatle rigole d'une vieille rumeur

Cinquante-trois années après que les quatre Beatles ont été faits membres de l'Ordre de l'Empire britannique (en 1965), et avec vingt-et-une années de retard sur son complice Paul McCartney, anobli par la reine Elizabeth II en 1997, Ringo Starr est désormais Sir : le musicien de 77 ans a été anobli par le prince William mardi 20 mars 2018, fait Knight Bachelor au cours d'une cérémonie au palais de Buckingham. "Macca", lors de leur dernière entrevue, la semaine passée à Los Angeles, lui avait donné en connaissance de cause un conseil pour ce moment si particulier : "Souris."

"J'étais un petit peu fébrile aujourd'hui, tout seul", a confié à la BBC Ringo Starr à propos du côté étrangement solitaire de cet honneur, pour services rendus à la musique. Il pouvait toutefois compter sur l'élégante présence de Barbara Bach, sa femme depuis bientôt 37 ans. "Cela signifie beaucoup, en vérité. C'est une vraie reconnaissance de tout ce que nous avons accompli, j'étais vraiment enchanté de l'accepter", a également déclaré le natif de Liverpool, père de trois enfants issus de son premier mariage (avec la défunte Maureen Cox, décédée en 1994 des suites d'une leucémie), grand-père de huit petits-enfants et même arrière-grand-père depuis 2016.

Devant les journalistes, il a démenti en riant la rumeur qui voudraient que les Beatles, rendus nerveux par la perspective de rencontrer la reine Elizabeth II lors de leur décoration collective en 1965, se soient réfugiés dans des toilettes du palais de Buckingham pour fumer une cigarette et se détendre. "Qui a dit ça ? Je ne vais pas laisser cette rumeur avoir cours", s'est amusé le mythique batteur. Et c'est avec tout autant d'humour qu'il leur a parlé de sa médaille, promettant de la porter "au petit-déjeuner", et de l'utilisation de son rang de Sir : "Je ne sais pas encore. C'est nouveau et je ne sais pas comment on s'en sert correctement. Mais je compte sur vous pour l'utiliser", a-t-il commenté.

Dans la dernière promotion du Nouvel An de la reine Elizabeth II, un autre célèbre musicien a été anobli : Barry Gibb, des Bee Gees.