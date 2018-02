Rob Kardashian, déprimé et nostalgique ? Sa triste réponse à un fan

Autrefois très présent et investi au côté de ses soeurs dans les épisodes de L'Incroyable Famille Kardashian, l'unique frère du clan, Rob, continue de mener un vie recluse, un an après sa rupture chaotique avec Blac Chyna.

Occupé à pouponner leur petite Dream (14 mois) à l'abri des regards indiscrets, l'homme de 30 ans reste toutefois connecté grâce à son compte Twitter, répondant parfois aux messages des fans. C'est ce qui s'est produit jeudi 1er février 2018 lorsqu'une internaute l'a interpellé en lui envoyant une image animée datée de 2011 ou 2012. Rob y apparaît aminci et porte son neveu Mason (fils de Kourtney) dans les bras. "Tu me manques tellement Rob", a écrit la fan.

La petite déclaration a vite attiré l'attention du jeune père de famille. D'un air nostalgique, presque triste, Rob Kardashian a simplement répliqué "Moi aussi", ajoutant à son message une émoticône en forme de coeur.