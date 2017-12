Rob Kardashian vit reclus avec ses démons : "Il est dans un piètre état"

Où est passé Rob Kardashian ? Redevenu très discret depuis son ultime brouille avec son ex Blac Chyna (clash qui a conduit droit au tribunal pour différentes affaires), le jeune homme de 30 ans mène une vie recluse et éprouve toujours des difficultés à se remettre dans le droit chemin, lui qui avait pourtant promis de se battre pour retrouver sa forme d'antan.

Dépressif et diabétique depuis quelques années, l'unique frère au sein de la fratrie Kardashian-Jenner ne parvient toujours pas à surmonter ses problèmes personnels. Selon le magazine People, il traverse "une période difficile" qui ne cesse de s'étendre. "Il est dans un piètre état", a confirmé un proche. Seule la présence de sa fille de 1 an, dont il partage la garde avec Blac Chyna, lui remonte le moral. "Il se soucie uniquement de Dream et adore passer du temps avec elle, mais c'est tout. Rien d'autre ne l'intéresse", a-t-on ajouté.

Il est accro à la malbouffe

Toujours "en difficulté avec ses problèmes de santé", Rob Kardashian ne songe même pas à retrouver l'amour, lui qui a vécu une relation toxique avec la mère de son enfant. "Il ne fréquente personne. Il reste isolé et voit sa famille la plupart du temps", a-t-on précisé. La momager de la famille, Kris Jenner, rend ainsi régulièrement visite à son fils, lui apportant un soutien financier et le conseillant sur l'éducation de sa fille Dream.

Quant à sa santé et ses problèmes de surpoids, trouver une solution qui fonctionne sur la longue durée a tout d'un vrai "défi". "C'est très difficile pour Rob de se motiver, surtout pour ce qui est de son régime. Il est très accro à la malbouffe. Il a besoin d'être épaulé par quelqu'un qu'il voit régulièrement et qui n'acceptera pas ses mauvais choix alimentaires. Sa famille espère qu'il finira par changer", a-t-on conclu.