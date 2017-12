Robert Pattinson de nouveau en couple ? Il s'affiche avec une mystérieuse blonde

Que les admiratrices de Robert Pattinson se préparent psychologiquement : le beau gosse britannique aurait retrouvé l'amour. Selon les informations rapportées lundi 11 décembre 2017 par le site du magazine Us Weekly, l'acteur de 31 ans est apparu très en forme au côté d'une mystérieuse blonde lors d'un événement privé organisé le 9 décembre par l'acteur Seth MacFarlane à Los Angeles.

Si le comédien est régulièrement photographié en charmante compagnie, c'est en revanche la première fois depuis longtemps qu'on le voit aussi proche d'une femme. "Ils ont passé toute la soirée ensemble. Ils se tenaient par la main", a déclaré un témoin. Parmi les autres invités figuraient Ansel Elgort, Kate Hudson ou encore Lea Michele. Pour le moment, aucun d'entre eux n'a vendu la mèche...

Cette révélation survient deux mois après la confirmation de la rupture de Robert Pattinson et FKA twigs. Les rumeurs couraient depuis un certain temps, comme nous vous le révélions début septembre. L'égérie Dior et la chanteuse de 29 ans se fréquentaient depuis trois ans et s'étaient même fiancés en avril 2015 après quelques mois de relation. Leur dernière apparition officielle remonte au mois de mai dernier, lors du Festival de Cannes.