Roch Voisine : "J'essaie d'offrir à mes deux fils ce que je n'ai pas connu..."

En promotion pour son nouvel album, intitulé Devant nous, Roch Voisine a accordé une interview aux journalistes du magazine Nous deux, en kiosques le 25 avril. L'occasion pour le chanteur canadien d'évoquer sa vie de famille et notamment ses deux enfants.

Rappelons que le beau gosse de 54 ans partage sa vie avec la jeune et jolie Myriam Chantal (27 ans) ainsi que ses fils, Killian (bientôt 13 ans) et Alix-Élouan (11 ans), fruits de sa précédente union avec Myriam St-Jean. Étant lui-même fils de divorcés, l'interprète d'Hélène veille à ne pas faire vivre à ses enfants les manques dont il a souffert dans sa propre jeunesse.

"Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 3 ou 4 ans, je n'ai pas eu une enfance terrible. Mes plus beaux souvenirs, ce sont les Noël passés chez mes grands-parents. Malgré mon divorce, j'essaie d'offrir à mes deux fils ce que je n'ai pas connu", a-t-il expliqué.

"Étant issu d'une famille éclatée, je fais attention à rester très proche d'eux, très affectueux. Le plus âgé, qui a 13 ans, veut bien me faire encore des câlins, mais pas devant ses copains. Je m'aperçois que, lorsque je dois prendre des décisions rapides concernant mes fils, je repense inconsciemment à l'éducation que m'ont donnée mes parents", a-t-il ensuite ajouté.

Très soucieux du bien-être de ses fils, il l'est aussi de leur avenir. "Tout m'effraie. Avant, les parents espéraient que leurs enfants auraient un travail, une maison. Aujourd'hui, les craintes sont plus vastes, puisqu'elles sont liées à l'avenir proche de la planète, mise en danger par la pollution et le réchauffement climatique. Les conditions politiques m'inquiètent aussi", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche