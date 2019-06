Rockin' 1000 au Stade de France – Philippe Manoeuvre : "On va s'éclater !"

Le show Rockin' 1000 débarque au Stade de France le 29 juin 2019. C'est Philippe Manoeuvre, spécialiste du rock, qui présentera ce concert qui réunit 1000 musiciens amateurs pour interpréter les grands classiques de Nirvana à Led Zeppelin.

Ce concept italien, qui fait le buzz sur la Toile, est présenté pour la première fois en France. Il réunira sur la pelouse du Stade de France 345 guitaristes, 220 bassistes, 250 batteurs et 220 chanteurs. Ce concert exceptionnel vous permettra d'entendre les Rolling Stones, AC/DC, Bruce Springsteen, les Red Hot Chili Peppers, Muse, Metallica, Johnny Hallyday ou encore U2, dans une configuration absolument colossale.

Invité le 12 février sur le plateau de Quotidien (TMC) pour présenter le show, Philippe Manoeuvre ne manquait pas d'enthousiasme : "C'est ça qui est dément, il y a une amplitude des 1000 instruments qui jouent ensemble. Il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre du fantastique presque. (...) C'est purement rock, c'est entièrement rock, c'est 100% rock. Ce soir du 29 juin, on va s'éclater au Stade de France. On va montrer de quel bois les rockeurs se chauffent." Pour que tous puissent jouer ensemble et que la magie opère, les musiciens sélectionnés après un casting porteront tous une oreillette.

Le journaliste aux lunettes fumées sera aussi du spectacle : "Je vais être le compère, le présentateur, le MC quoi. Je vais être le bonhomme, entre le général Patton et un gourou. Faut un mec qui focalise, qui envoie les morceaux", se réjouit Philippe Manoeuvre.

Rendez-vous le 29 juin 2019 au Stade de France pour le premier Rockin' 1000 français. Infos et réservations sur le site officiel de l'événement.