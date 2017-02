Rodrigo Alves : Le Ken Humain se défend d'être accro à la chirurgie esthétique

Rodrigo Alves est en plein déni. Celui que l'on surnomme le Ken Humain vient une nouvelle fois de se faire opérer ! S'il se défend d'être accro au bistouri, le jeune Brésilien a pourtant dépensé plus de 430 000 euros pour 50 interventions et vient d'opter pour un lifting du visage de type SMAS (système musclo-aponévrotique superficiel).

"Il n'y a aucune addiction à la chirurgie esthétique, ça n'existe pas. C'est plutôt un contrôle technique, comme on en fait pour les voitures. La plupart des gens essaient de changer et de s'améliorer, c'est ce que je fais aussi, mais un cran au-dessus. Je suis différent, désormais, mon corps et en adéquation avec mon âme", a-t-il confié lors de son passage sur le plateau de l'émission This Morning. Serait-il le premier à avoir une âme en plastique ?

Ce qui est certain, c'est qu'à 33 ans, tout son corps l'est, ou presque. Injections, Botox, implants capillaires, d'abdos ou encore de pectoraux, il compte pas moins de huit rhinoplasties à son actif et autant de liposuccions qu'il a financées grâce à un héritage familial. "J'ai beaucoup de chance, mes grands-parents m'ont légué des propriétés. J'ai aussi exercé en tant que stewart et, désormais, j'ai deux émissions à la télévision. C'est comme ça que je finance mes opérations", a-t-il expliqué.

Une obsession qui lui coûte cher, et pas seulement d'un point de vue financier puisque, après qu'il a frôlé la paralysie il y a deux ans, sa peau commencé désormais à se nécroser, il a notamment dû subir une opération de reconstruction du nez l'été dernier. Pas de quoi arrêter Rodrigo Alves qui n'avait qu'une ambition : battre le record du monde de chirurgie esthétique, jusqu'à présent détenu par une certaine Cindy Jackson qui, à l'âge de 60 ans, s'est fait opérer 47 fois depuis 1988 (pour 62 000 euros). Reste plus au comité du Guinness World qu'à homologuer son titre.

Coline Chavaroche