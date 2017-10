Rohff condamné : Son ex Maeva, prise à partie pour l'avoir soutenu, réplique !

Vendredi 27 octobre, le rappeur Rohff (39 ans) a été condamné à cinq ans de prison ferme pour "violences" dans le cadre de l'affaire de la violente agression de deux vendeurs de la boutique parisienne Unküt appartenant à son rival Booba, en avril 2014. Une condamnation qui a poussé son ex-compagne, la mère de son fils Kaïs, à sortir de son silence.

Maeva a en effet souhaité lui apporter son soutien sur Snapchat en postant "force à toi" et "Mon fils vient de retrouver son père et on lui enlève encore une fois. Je n'ai pas les mots. Ni pour lui dire ni pour lui expliquer. Je suis fatiguée". Des déclarations qui n'ont pas plu à tous les internautes.

En effet, nombreux sont ceux qui lui ont reproché de cautionner la violence de son ancien compagnon. Prise à partie, l'ancienne chroniqueuse du Mag a répliqué sur Twitter. "J'en ai marre, je reçois beaucoup trop de messages ahurissants (...). Non, je ne cautionne en aucun cas la violence causée par le père de mon fils. Mais je le connais assez pour dire que ses regrets sont sincères, son impulsivité face aux réseaux est compréhensible (...). Rohff n'a pas l'habitude des manques de respect", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et de poursuivre : "La violence n'est pas du tout ce qu'il inculque à ses enfants. C'est un papa très à cheval sur les valeurs. Je ne suis pas là pour plaider sa cause mais voir ces messages d'indulgence et d'intolérance face à un homme qui n'a fait que se défendre d'un harcèlement continu..."

Puis, après s'en être prise aux internautes qui rabaissent sans cesse, selon elle, les gens sur les réseaux sociaux, elle a conclu : "Lâchez-moi un peu car le coeur d'une mère comprend le coeur d'une autre mère, mais comprend aussi le coeur de son fils et de ce que vaut son père." Reste à savoir si le message passera.