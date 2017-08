Roman Abramovitch célibataire : Vers le divorce le plus coûteux de l'histoire ?

La nouvelle a fait grand bruit, et pas seulement sur la planète people. Le milliardaire russe Roman Abramovitch, notamment propriétaire du club de football de Chelsea à Londres, et sa compagne Dasha Zhukova, fondatrice d'une célèbre galerie d'art contemporain à Moscou, ont annoncé lundi 7 août leur séparation après dix ans de vie commune.

L'oligarque de 50 ans, qui fut un temps première fortune de Russie, et sa compagne de 36 ans n'ont jamais indiqué publiquement s'ils s'étaient mariés, comme l'affirmaient certains médias. Le communiqué annonçant leur rupture conserve le mystère sur ce point. Selon le Daily Mail, ils faisaient déjà chambre à part depuis décembre, mais ils ont pris le temps de l'annoncer à leurs deux enfants et d'être certains de leur décision.

"Après dix ans ensemble, nous avons pris tous les deux la difficile décision de nous séparer mais nous restons des amis, parents et partenaires proches dans les projets que nous avons développés ensemble", écrivent-ils dans une déclaration commune transmise à l'AFP par un porte-parole de Roman Abramovitch. "Nous nous sommes engagés à élever ensemble nos deux enfants. Nous allons aussi continuer à travailler ensemble en tant que cofondateurs du musée d'art contemporain le Garage à Moscou et le Centre culturel Nouvelle Hollande à Saint-Pétersbourg", ont-ils ajouté.

Selon le Daily Mail, le couple s'est bel et bien marié dans le plus grand secret en 2008, a a eu deux enfants (Aaron, 7 ans, et Leah, 4 ans). Nul ne sait en revanche si Dasha a signé un contre prénuptial, ce qui est très probable à en croire Raymond Tooth – avocat d'Abramovitch lors de son deuxième mariage avec Irina Malandina. Selon ce même avocat, leur divorce – la procédure a été entamée le 7 août – pourrait être "le plus cher de tous les temps".

Avant sa relation avec Dasha Zhukova, Roman Abramovitch a été marié deux fois et il a eu cinq enfants. Après avoir bâti sa fortune notamment dans le pétrole (Sibneft) et l'aluminium, il a acheté en 2003 le club de foot de Chelsea et conserve des intérêts dans plusieurs groupes miniers notamment. Forbes estime son patrimoine à 9 milliards de dollars, dont plus d'un milliard de dollars en oeuvres d'art, ce qui fait de lui la 12e fortune de Russie.