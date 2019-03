Romane Serda, Héloïse Martin : Modeuses attentives devant Sylvie Ortega Munos

Même hors Fashion Week, Paris respire la mode ! Romane Serda et Héloïse Martin y ont assisté à un nouveau défilé. Les deux femmes ont observé Sylvie Ortega Munos, mannequin pour une maison de couture.

Mardi 12 mars, le créateur Stevens Ishay a invité les célébrités à découvrir sa nouvelle collection. Il l'a présentée au Champs-de-Mars, près de la tour Eiffel, dans le 16e arrondissement, au cours d'un défilé baptisé Ready to Night. Plusieurs personnalités y ont assisté, dont la chanteuse et ex-épouse du chanteur défunt Renaud, Romane Serda, et l'actrice et ex-participante de Danse avec les stars Héloïse Martin.

La star de télé-réalité et influenceuse Nathanya Sion (Les Anges, saison 11) et la présentatrice Siham Bengoua étaient également de la partie.

Confortablement installées au premier rang (frontrow en langage mode), ces chanceuses spectatrices ont assisté à une parade de robes couture sublimes. Le mannequin star du défilé Ishay Couture, Sylvie Ortega Munos, a porté deux tenues de la collection, dont une composée d'un charmant haut transparent.