Ronaldo en vacances : Ventre rond et baignade avec sa chérie

Cet été encore, les stars partagent avec leurs fans de superbes photos de leurs vacances. Celina Locks rejoint le mouvement. Le mannequin régale ses abonnés sur les réseaux sociaux avec les images de son séjour en Méditerranée, où elle a jeté l'ancre avec son compagnon, le corpulent Ronaldo...

C'est aux Baléares que Ronaldo et Celina Locks se dorent la pilule ! Le couple a été aperçu en bateau à Formentera le samedi 21 juillet 2018, profitant d'un après-midi ensoleillé. L'ex-footballeur brésilien de 41 ans et sa compagne sont sortis en mer à bord du Perla et se sont baignés. Photographié torse nu, Ronaldo a suscité de nouveaux commentaires sur son poids.

Souriant et détendu malgré son embonpoint, "R9" suscite toujours l'admiration et le respect de ses millions d'admirateurs ! L'ancien avant-centre de l'Inter Milan, du Real Madrid et de la Seleção les a à nouveau émerveillés au cours de la Coupe du monde. Celina Locks et lui ont notamment assisté à la finale opposant l'équipe de France victorieuse à la Croatie.

Après Moscou et un retour au Brésil, les amoureux poursuivent leurs vacances de rêve en Espagne. Leur boat trip les a menés à Ibiza, autre destination estivale prisée des célébrités...