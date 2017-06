Roselyn Sanchez (Devious Maids) : À 44 ans, la star attend son deuxième enfant

Roselyn Sanchez et son époux, le comédien Eric Winter (Mentalist, Witches of East End), s'apprêtent à agrandir la famille. Dimanche 18 juin, jour de la fête des Pères, la star de Devious Maids et son compagnon ont effectivement annoncé la seconde grossesse de la comédienne en publiant sur Instagram une photo adorable de leur fille Sebella (5 ans), installée sur un fauteuil derrière lequel sont accrochés des ballons qui annoncent l'heureux événement. "JE VAIS DEVENIR UNE GRANDE SOEUR !! Joyeuse fête des Pères papa ! @ebwinter", a écrit la future maman. "Quelle fête des pères ! @roselyn_sanchez a fait cette photo pour moi. Tellement heureux de partager l'information ! Pas de meilleur cadeau !", a écrit le futur papa.